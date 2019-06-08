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غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

السبت، 08 يونيو 2019 02:21 م
غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت  وزارة التضامن الاجتماعى بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً مِن غد الأحد حتى الخميس المقبل فى ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.

‎وفى إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة حيث تم وضع جدول زمنى للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.


وأكدت وزارة  التضامن الاجتماعى أنه سوف يتم الحصول على البصمة من  المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أى رسوم كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، وسوف يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.





 


التضامن

حج الجمعيات

بصمة حجاج الجمعيات

بصمة العين

بصمة العين للحجاج

اليوم السابع بلس

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