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عودة ساعات العمل الرسمية للمترو من 5:15 صباحًا للواحدة بعد منتصف الليل

السبت، 08 يونيو 2019 06:06 م
عودة ساعات العمل الرسمية للمترو من 5:15 صباحًا للواحدة بعد منتصف الليل مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الإبتدائية فى 05:15 صباحًا والإنتهاء من آخر رحلة فى 01:00 صباح اليوم التالي.
 
وأضاف عبد الهادي أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق، مشيرًا إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أية حالات إغماء أو أية حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

مترو الانفاق

محطات مترو الانفاق

احمد عبد الهادى

المترو

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