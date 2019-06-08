عقب اتهام جريفيث بالانحياز للحوثى..مسئولة أممية تزور الرياض لبحث أزمة اليمن

إيمان حنا

فى إطار الرد على الانتقادات التى وجهها رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي للمبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث ، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة أمين عام الأمم المتحدة روزماري ديكارلو تزور الرياض يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين ، بحسب الوكالة الفرنسية.

من المتوقع أن تتناول المسئولة الأممية خلال زيارتها قضايا السلام والأمن الإقليميين و كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة اليمن، وستلتقي مسئولين يمنيين .

يذكر أن الرئيس اليمني اتهم المبعوث الأممى بالانحياز للحوثيين، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأنه عمل على توفير الضمانات للميلشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذا للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكلت اختراقا في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بـ"المسرحية الهزلية".