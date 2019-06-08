طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان مادة اللغة العربية

كتبت آية دعبس

أكد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بلجان مدرسة الشهيد مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الرسمية، بمدينة 6 أكتوبر، سهولة امتحان مادة اللغة العربية، الذى بدأ، فى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك عقب بعد ظهور عددا من الطلاب من خلال بوابات المدرسة، وتبادل النقاش حول مستوى الامتحان مع أولياء الأمور.