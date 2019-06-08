طلاب الثانوية الأزهرية: الامتحانات صعبة وحلمنا ضاع

وأكد الطلاب لـ " اليوم السابع" ، أن جدول الامتحانات سيئ، متسائلين كيف نمتحن اليوم مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية بالإضافة إلى الشفوى فى مادة القرآن الكريم ومادة الحديث ، مشيرين إلى أن كل تلك المواد مهما كانت مدة الراحة قبلها لا يستطيع طالب أن ينجز مراجعة كل هذه المواد، فيما أكد آخرون أن حلمهم لكلية الهندسة قد تبخر وأن صعوبة الامتحانات بالأزهر قضت على حلمهم.

عبر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى عن استيائهم من امتحانات نهاية العام، مؤكدين صعوبتها واختلافها تماما عن النماذج التجريبية التى تم طرحها على موقع بوابة الأزهر، كما أبدى عدد من الطلاب استيائهم من تجاهل الأزهر لطلابه وشعورهم بالخيبة نتيجة للزخم الذى تشهده الثانوية العامة دون الثانوية الأزهرية.