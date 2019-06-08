طلاب أسيوط عن امتحان العربى: "سهل وفى متناول الطالب المتوسط"

أسيوط- هيثم البدرى

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، ارتياحهم بعد امتحان مادة اللغة العربية، حيث وصف الطلاب الامتحان بأنه سهل، وكان الوقت كافيا حيث جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة جاءت من كتاب الوزارة، وهناك بعض النقاط للطالب المتميز وخاصة فى أسئلة النحو.

وقال أحمد صلاح طالب بمدرسة النوواورة الثانوية بمركز البدارى، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، ولم نتوقع أن المادة ستكون بهذه السهولة، مضيفا أنه اعتمد على كتاب الوزارة بالإضافة لبعض مراجعات الصحف.

وأضافت دعاء عبد الجواد طالبة بمدرسة الشيخ سالم بإدارة أبنوب التعليمية أن الوقت كان كافي لإجابة الأسئلة، لافتة إلى أن الأسئلة واضحة وفى مستوى الطالب المتوسط، عدا أسئلة النحو كانت معقدة بعض الشئ.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.