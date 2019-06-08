طقس الخليج .. توقعات بفرصة تكون السحب الرعدية فى السعودية والكويت 48 درجة مئوية

وكالات

يشهد طقس الخليج اليوم،السبت موجة حارة، وتوقعات بفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية

السعودية 44 درجة مئوية

تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الاجزاء الشرقية من تلك المناطق. كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية. في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق المملكة .

الإمارات 39 درجة مئوية

تشهد الدولة اليوم السبت طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة على السواحل والبحر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى38 كم/س ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

الكويت 48 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية . ليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .