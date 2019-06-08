سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 08:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج .. توقعات بفرصة تكون السحب الرعدية فى السعودية والكويت 48 درجة مئوية

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. توقعات بفرصة تكون السحب الرعدية فى السعودية والكويت 48 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد طقس الخليج اليوم،السبت موجة حارة، وتوقعات بفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية

السعودية 44 درجة مئوية

تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الاجزاء الشرقية من تلك المناطق. كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية. في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق المملكة .

 

الإمارات 39 درجة مئوية

تشهد الدولة اليوم السبت طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة على السواحل والبحر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى38 كم/س ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

الكويت  48 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية . ليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .

 


الكويت

السعودية

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة