طالب ثانوى بمدينة أبو كبير يرفض تسليم هاتفه.. ويهدد: "أنا ابن راجل مهم"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت لجنة الثانوية العامة بمدرسة الزهراء الإعدادية بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، أزمة كبيرة بدأت بمشادات كلامية بين طالب وأحد المراقبين، وصلت إلى التشابك بالأيدى والتسبب فى جرح بصدر الطالب.

وذكر شهود عيان داخل المدرسة، أن الطالب "ع.ا.ش"، امتنع عن تسليم هاتفه المحمول الذى اكتشفه المراقب داخل اللجنة واستدعى المراقب رئيس اللجنة للتعامل مع الطالب.

وأصر الطالب على عدم تسليم هاتفه الخاص، فتم استدعاء أمن اللجنة، لكن الطالب هدد الجميع بعدم الاقتراب منه لأنه نجل أحد الرجال المهمين جدا بالدولة، ما جعل ضابط الأمن يسحب هاتف الطالب المحمول وتسليمه لرئيس اللجنة.

وفى السياق نفسه فقد قام رئيس لجنة مدرسة أبو كبير الثانوية بنين "الثانوية العسكرية سابقا"، بإخراج العاملين بالمدرسة خارح أسوار المدرسة تماما، واعترض العاملون على إخراجهم من المدرسة خاصة أنهم مسئولون عن نظافة المدرسة.

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.