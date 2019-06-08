سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

طالبات بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية: "حلينا بالبركة"

السبت، 08 يونيو 2019 02:22 م
طالبات بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية: "حلينا بالبركة" امتحانات الثانوية العامة 2019
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من طالبات الثانوية العامة، بلجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، أن امتحان التربية الدينية جاء جيدا، مشيرين إلى أنه من الصعب أن يحدد أحدهم سهولة أو صعوبة الامتحان فعليا، خاصة أنهم خصصوا كل الوقت لمذا كرة اللغة العربية، ولم يلتفتوا إلى التربية الدينية، وبالتالى كل منهم اجتهد في الإجابة.
 
 
وقالت بعض الطالبات، أثناء خروجهم من بوابات المدرسة: إحنا كلنا غالبا حلينا الامتحان بالفتى، والبركة، محدش فينا كان مذاكر دين، وكلنا خرجنا قبل انتهاء وقت الامتحان، فيما أكدت بعض الطالبات أنهن تركن بعض الأسئلة وخاصة سورة لقمان، إلا أن أولياء أمورهم أكدوا لهم:" أن أهم شئ، أن يكونوا قد أجابوا بقدر يجعلهم يحصلون علي درجات النجاح بالدين".
 
 
انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة