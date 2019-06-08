طالبات بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية: "حلينا بالبركة"

أكد عدد من طالبات الثانوية العامة، بلجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، أن امتحان التربية الدينية جاء جيدا، مشيرين إلى أنه من الصعب أن يحدد أحدهم سهولة أو صعوبة الامتحان فعليا، خاصة أنهم خصصوا كل الوقت لمذا كرة اللغة العربية، ولم يلتفتوا إلى التربية الدينية، وبالتالى كل منهم اجتهد في الإجابة.

وقالت بعض الطالبات، أثناء خروجهم من بوابات المدرسة: إحنا كلنا غالبا حلينا الامتحان بالفتى، والبركة، محدش فينا كان مذاكر دين، وكلنا خرجنا قبل انتهاء وقت الامتحان، فيما أكدت بعض الطالبات أنهن تركن بعض الأسئلة وخاصة سورة لقمان، إلا أن أولياء أمورهم أكدوا لهم:" أن أهم شئ، أن يكونوا قد أجابوا بقدر يجعلهم يحصلون علي درجات النجاح بالدين".