سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 09:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 738 قضية مخدرات بحملات أمنية مكبرة

السبت، 08 يونيو 2019 08:21 م
ضبط 738 قضية مخدرات بحملات أمنية مكبرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة  لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، فى ضبط 738 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها 796 متهما وبحوزتهم الآتى:.

"كمية من مخدر الحشيش وزنت "281,851 كيلو جرام"، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت "547,35 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الأفيون وزنت "1,266 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "10,865 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت "2,135 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت "4,729 كيلو جرام"، و"89,544" قرص مخدر مختلف الأنواع .

وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 32 قضية تهريب، و(661) قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانى.

وفى مجال الأمن السياحى، تم ضبط (1447) قضية ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).

 

 

 


حملات امنية

مكافحة المخدرات

الامن السياحى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة