ضبط 738 قضية مخدرات بحملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، فى ضبط 738 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها 796 متهما وبحوزتهم الآتى:.

"كمية من مخدر الحشيش وزنت "281,851 كيلو جرام"، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت "547,35 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الأفيون وزنت "1,266 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "10,865 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت "2,135 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت "4,729 كيلو جرام"، و"89,544" قرص مخدر مختلف الأنواع .

وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 32 قضية تهريب، و(661) قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانى.

وفى مجال الأمن السياحى، تم ضبط (1447) قضية ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).