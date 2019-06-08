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ضبط 55 حالة غش بامتحانات كليات الوجه القبلى بجامعة الأزهر

السبت، 08 يونيو 2019 02:12 م
ضبط 55 حالة غش بامتحانات كليات الوجه القبلى بجامعة الأزهر جولة رئيس أزهر أسيوط على لجان الامتحانات
أسيوط ـ محمود عجمي

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قال الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، فى تصريح خاص للـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط 55 حالة غش بين طلاب فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى وتم التعامل معهم وفق اللوائح والقوانين.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه قبلي، أنه تم تفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط، والتشديد على توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب ومراعاة الوقت المناسب لإجابة الامتحان وضرورة تواجد أستاذ المادة.

ومن جانب أخر أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على انتظام أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى 2018/2019 وذلك فى أول يوم بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق الجداول الزمنية المعلنة لأيام الامتحانات تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة نائب رئيس الجامعة اليوم السبت، لتفقد لجان امتحانات كليتى الحقوق والهندسة بحضور الدكتور كيلانى عبد الراضى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المطلب محمد على وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى إطمئنانه خلال لقائه بالطلاب فى الفرقتين الثانية والرابعة بقسمى الهندسة الكهربائية والميكانيكية على إجراء امتحاناتهم على نحو منتظم ويسير وهو ما شهده كذلك بين الطلاب فى لجان امتحانات كلية الحقوق.

وقال نائب رئيس الجامعة إلى أن متابعته لأعمال الامتحانات تأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والتى تضمن التيسير عليهم أداء امتحاناتهم، وتهيئة البيئة المحيطة بهم داخل اللجان والتى تتضمن الجودة البيئية للجان والحفاظ على الهدوء والانضباط بداخلها، وتواجد أساتذة المادة المختصين بالمواد الممتحنة داخل اللجان وكذلك تواجد الأطقم الطبية اللازمة لإسعاف أى حالة مرضية طارئة.

نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات (1)
نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات 

 

نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات (2)
نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات

 

نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات (3)
نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات

 

نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات (4)
نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد لجان الامتحانات
 
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (1)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (2)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (3)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (6)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (7)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (8)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (9)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (10)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات 

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (11)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات 

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (13)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (14)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات 

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (16)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (17)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (18)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (19)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات (20)
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط على لجان الامتحانات

 


اسيوط

جامعة اسيوط

جامعة الازهر باسيوط

55 حالة غش بازهر اسيوط

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