ضبط 3 من مسئولى المحليات بالإسماعيلية لاتهامهم بإهدار المال العام

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت تحريات الأجهزة الأمنية بفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، فى كشف تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى، بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن قيام رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وموظف، ومهندس بإحدى الوحدات المحلية، باستغلال مواقعهم الوظيفية، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من بناء مبانى سكنية عبارة عن "هياكل خرسانية" على أراض زراعية "بدون ترخيص" بإجمالى مساحة "618م"، وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون.

وأدى تواطؤ الموظفين للإضرار بالمال العام من قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وباستدعاء المتحرى عنهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.