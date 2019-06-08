ضبط 18 تشكيلا عصابيا وكشف لغز 45 حادث قتل وسرقة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "381241" حكم قضائى وذلك على النحو التالى: " 1387 حكم جناية، و"146259" حكم حبس، و"189251" حكم غرامة، و"44344" حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 18 تشكيلا عصابيا ضموا 61 متهما، ارتكبوا 94 حادث سرقة متنوع، وضبط 164 قضية أحداث، وضبط "6017" قضية مرافق عامة، وضبط 21 سيارة مُبلغ بسرقتها.

واستمرارا للحملات تم كشف غموض 45 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 73 متهما.

كما نجحت الحملات فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، من تأمين تنفيذ 3779 قرار إزالة، لحالات تعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.