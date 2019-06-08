ضبط وحدات نهرية مخالفة بنهر النيل بـ 3 مدن بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملة إدارة شرطة البيئة والمسطحات ، تمكنت من ضبط 25 وحدة نهرية مخالفة لشروط التراخيص،لنقص فى أدوات السلامة،والحمولة الزيادة، وعدم وجود أفراد الطاقم، وربط31 وحدات نهرية متوقفة بمرساها ولا تعمل اثناء المرور، و16 وحدة نهرية منتهية التراخيص وتم ايقافها 16ادارياً بمراكز ومدن دسوق و فوه ومطوبس.