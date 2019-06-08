ضبط وحدات نهرية مخالفة بنهر النيل بـ 3 مدن بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملة إدارة شرطة البيئة والمسطحات ، تمكنت من ضبط 25 وحدة نهرية مخالفة لشروط التراخيص،لنقص فى أدوات السلامة،والحمولة الزيادة، وعدم وجود أفراد الطاقم، وربط31 وحدات نهرية متوقفة بمرساها ولا تعمل اثناء المرور، و16 وحدة نهرية منتهية التراخيص وتم ايقافها 16ادارياً بمراكز ومدن دسوق و فوه ومطوبس.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما تمكن مكتب مصايد دسوق التابع لمنطقة كفرالشيخ من ضبط 30 مخالفة لمراكب، لعدم الاحتفاظ بالتراخيص أثناء الصيد، و29 مخالفة لقانون الصيد،و 82 مخالفة جوبية غزل سلك، و 20 مخالفة صيد بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وقيدت بأرقام أحوال القسم وأرسلت لمركز وأقسام الشرطة المختصة لقيدهم والعرض على النيابة.
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