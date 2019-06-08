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ضبط شخص لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه فى حلوان

السبت، 08 يونيو 2019 11:58 ص
ضبط شخص لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه فى حلوان المتهم بسرقة توك توك بحلوان
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة توك توك من قائده بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة تابعة لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية، حيث تنامى لسمعهم استغاثة سائق توك توك، يبلغ من العمر 16 عاما، وبسؤاله ذكر أنه حال سيره أمام محطة مترو حلوان، استوقفه شخصان، وأدلى بأوصافهما التقريبية، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة كفر العلو، وعقب وصولهما استوليا منه على التوك توك قيادته، كرهاً عنه، عقب إلقاء مسحوق الشطة على وجهه ولاذا بالفرار.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما، تبين أنه عاطل مقيم بالصف بالجيزة، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص، جارى تكثيف الجهود لضبطه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سرقة

سرقة توك توك

سرقة بالاكراه

محطة مترو حلوان

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