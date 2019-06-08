ضبط راكب بحوزته 18 ألف قرص مخدر فى ميناء القاهرة الجوى

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على المنافذ لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها، وتمكنت الخدمات المعينة من إدارتى "البحث الجنائى، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط أحد الركاب يعمل سائقا مقيم بمغاغة بالمنيا، وبحوزته "18600 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بعض المأكولات "لحوم وطيور مُجمدة"، بداخل إحدى حقائبه.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.