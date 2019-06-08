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ضبط تروسيكل محمل بربع طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء فى الأقصر

السبت، 08 يونيو 2019 02:12 م
ضبط تروسيكل محمل بربع طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء فى الأقصر التروسيكيل المضبوط
الأقصر – أحمد مرعى

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ضبط الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، تروسيكل محمل بربع طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، ومخبز تصرف فى 4 أجولة وآخر توقف عن الإنتاج، وذلك فى حملات يومية بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر للـ "اليوم السابع"، أن الحملات التى شارك فيها كل من عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية، وعضوية رفاعى أحمد ومحمد عبد الرحيم مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، والذين قاموا بمطاردة أحد الأشخاص الذى كان يستقل تروسيكل محمل بالدقيق المدعم، وتم ضبط ربع طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم أيضاً ضبط مخبز تصرف فى 4 جوال دقيق مدعم زنه 50 كيلوجرام، ومخالفة توقف عن الإنتاج مع حصر مبيعات مده التوقف، وتم تحرير جنحه أمن دولة طوارئ ضد مرتكب الجريمة الأولى، وجارى العرض على النيابة العامة، وتم تحرير تقرير مخالفه للثانى والثالث.

 


الاقصر

ضبط تروسيكل محمل بدقيم مدعم

تموين الاقصر

مخالفة توقف عن الانتاج

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