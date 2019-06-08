سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 04:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صيانة كشافات إنارة الطريق الدائرى "ههيا - أبو كبير" بالشرقية

السبت، 08 يونيو 2019 04:02 م
صيانة كشافات إنارة الطريق الدائرى "ههيا - أبو كبير" بالشرقية محول الكهرباء
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد صلاح سالم، رئيس مدينة أبو كبير بالشرقية، أن سبب إنعدام الإنارة على الطريق الدائرى "ههيا - أبو كبير"، هو وجود عطل فى المحول المغذى لها.

وأضاف رئيس المدينة لـ "اليوم السابع" أنه قام بتوجيه قسم الكهرباء، وتم النزول للطريق وتمت صيانة جميع الكشافات وصيانة المحول والذى تعطل بسبب حريق، وكان ذلك السبب وراء إنقطاع الكهرباء عن الكشافات، ذلك بحضور نائب رئيس المركز ومشرفى وعمال الإنارة العامة بالمجلس .

يذكر أن حالة من الغضب سيطرت على الأهالى خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود إنارة على الطريق، الذى يعد طريقًا حيويًا يربط بين عدة مراكز .

محول كهرباء (1)
محول كهرباء

 

محول كهرباء (2)
محول كهرباء 

 

محول كهرباء (3)
محول كهرباء

 

 


الشرقية

رئيس مدينة ابو كبير

عدم انارة الطريق الدائرى

عطل بمحول الكهرباء المغدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة موظفى حى أول وثانى ومدينة الزقازيق للتحقيق لعدم إزالة قاعات أفراح مخالفة

السبت، 08 يونيو 2019 03:18 م

إغلاق 140 منشأة غذائية مخالفة فى مدن محافظة الشرقية

السبت، 08 يونيو 2019 01:20 م

محافظ الشرقية : شن حملات لرفع القمامة من أمام مدارس الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 09:02 ص

صور.. أهالى الشرقية يتبرعون بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 ص

محافظ الشرقية: تحديد 17646 عقارا بالشرقية لطلائهم باللون الموحد

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:30 ص

وكيل صحة الشرقية يمر على مستشفى مشتول السوق ويحيل طبيبن متغيبن للتحقيق

الخميس، 06 يونيو 2019 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة