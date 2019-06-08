صيانة كشافات إنارة الطريق الدائرى "ههيا - أبو كبير" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد صلاح سالم، رئيس مدينة أبو كبير بالشرقية، أن سبب إنعدام الإنارة على الطريق الدائرى "ههيا - أبو كبير"، هو وجود عطل فى المحول المغذى لها.

وأضاف رئيس المدينة لـ "اليوم السابع" أنه قام بتوجيه قسم الكهرباء، وتم النزول للطريق وتمت صيانة جميع الكشافات وصيانة المحول والذى تعطل بسبب حريق، وكان ذلك السبب وراء إنقطاع الكهرباء عن الكشافات، ذلك بحضور نائب رئيس المركز ومشرفى وعمال الإنارة العامة بالمجلس .

يذكر أن حالة من الغضب سيطرت على الأهالى خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود إنارة على الطريق، الذى يعد طريقًا حيويًا يربط بين عدة مراكز .



محول كهرباء



محول كهرباء