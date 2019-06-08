صور.. 27 لجنة استعدت لاستقبال 7640 طالبا لامتحانات الثانوية العامة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الإستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتى ستنطلق بدءاً من غداً السبت الموافق 8 يونيو الجارى وتنتهى يوم الأربعاء 3 يوليو القادم.

وأكد محافظ أسوان، أن أبرز التجهيزات تمثلت فى تجهيز جميع المقار الإمتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات لأداء المواد الامتحانية فى سهولة ويسر وتحقيق أعلى الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل.

وأشار اللواء إبراهيم إلى أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجستية للجان الإمتحانية تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة بالكراسات الإمتحانية حيث تم التأكيد من قبل مسئولى التربية والتعليم بأسوان على وصولها إلى مراكز التوزيع ، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل ، موضحاً بأنه بالتوازى تم الإطمئنان أيضاً على تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لإمتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخلياً أو خارجياً للعمل بأسوان ، مع إمداد هذه الإستراحات بالأسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه ، وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى انتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب ،

ولاسيما أن إجمالى عدد الإستراحات المجهزة من قبل مسئولى التربية والتعليم بأسوان 47 إستراحة بواقع 29 إستراحة للرجال و 18 إستراحة للسيدات.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه سيقوم بأداء امتحانات الثانوية العامة 7640 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة موزعين على 27 لجنة بواقع 7 لجان بإدارة أسوان ، ولجنتين بإدارة دراو ، بجانب 5 لجان بإدارة كوم أمبو ، و 4 لجان بإدارة نصر النوبة ، و 9 لجان بإدارة إدفو.

ولفت "الفيومى" إلى قيام المديرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل الكراسات الإمتحانية ، وأيضاً مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة ، وكذلك هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف إستعداداً لأى طوارئ ، بالإضافة إلى مديرية التموين لتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الإمتحانات ، فضلاً عن الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات والكراسات الإمتحانية ضد أى حرائق مفاجئة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه فى إطار إتمام كافة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة تم عقد إجتماعين أحدهما بإدارة أسوان والثانى بإدارة إدفو لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز التوزيع بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الإجتماعات مناقشة كافة التعليمات الوزارية الخاصة بسير اللجان وإنضباطها والتصدى لمحاولات الغش ، وكذلك حظر حمل أو إستخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ، فضلاً عن قيام عدد من القيادات بالمديرية بتفقد عدد من الإستراحات الخاصة بالمنتدبين حيث تأكدوا من تجهيزها على الوجه الأكمل.