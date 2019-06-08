صور.. مظاهرات فى ألبانيا تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

كتب وكالات

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم السبت، مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة اليسارية وإجراء انتخابات مبكرة فى البلاد.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا لآلاف من أنصار المعارضة تجمعوا فى تيرانا، يحملون ملصقات مناهضة للحكومة، وبينت الصور المتظاهرين ألقوا مشاعل وألعاباً نارية وقنابل مولوتوف وقذائف أخرى، فى حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما كسرت مجموعة من المتظاهرين طوق الشرطة.

وأفادت "واشنطن بوست" أن المعارضة تتهم حكومة رئيس الوزراء إدى راما بالفساد وارتباطها بالجريمة المنظمة، وهو ما تنفيه الحكومة.

وكان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قد حذرا المعارضة فى ألبانيا من استخدام العنف أو التحريض عليه، كما طالبا المعارضة بالجلوس على طاولة المحادثات لإنهاء الأزمة الراهنة فى العاصمة تيرانا، وذلك عقب المظاهرات التى اندلعت خلال شهر أبريل الماضى وأسفرت عن إصابة خمسة من رجال الشرطة .

وتعتبر دولة ألبانيا إحدى دول إقليم البلقان الواقعة بجنوب شرق أوروبا، حيث تنتشر فيها الغابات، علماً بأنها تشكل أكثر من ثلث أراضيها.



أحد المحتجين يطلق الألعاب النارية



آلاف المتظاهرين فى ألبانيا



آلاف المحتجين فى الشوارع



الدخان الأسود فى الاحتجاجات



المئات فى الاحتجاجات



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات الحاشدة



جانب من المظاهرات فى ألبانيا



علب الدخان فى المظاهرات



مظاهرات فى ألبانيا ضد الحكومة