سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات

السبت، 08 يونيو 2019 12:58 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات محافظ بورسعيد فى غرفة عمليات الثانوية العامة
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت غرفة عمليات الثانوية العامة بمقر مديرية التربية والتعليم،بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات مديرية التربية والتعليم ،وعلي الألفي نقيب المعلمين  لمتابعة سير اليوم الأول للامتحانات ،التي أنطلقت اليوم حيث يؤدي  5332 طالبا وطالبة موزعين على 14 لجنة.

واطمئن محافظ بورسعيد علي توفير كافة الخدمات  لتهيئة الأجواء المناسب لأولادنا لأداءالامتحانات بتركيز عالي ،حيث شهد اليوم الأول انتظام جميع اللجان ولم تسجل غرفة عمليات المحافظة والتربية والتعليم وعدم جود أي مشاكل أو شكاوي حتي الآن.

كما أكد المحافظ،على أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوي المحافظة ،والعمل على سرعة حلها، بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وأشار "الغضبان"، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعاون مع التربية والتعليم ،حتي الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة وفرض الهدوء داخل اللجان وخارجها ،مشيدا بدور رجال أمن بورسعيد في فرض الهدوء والانضباط حول مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات (1)
محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات

 

محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات (2)
محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات 

 

محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات (3)
محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2019

السبت، 08 يونيو 2019 12:40 م

1200 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2019

السبت، 08 يونيو 2019 12:32 م

التعليم: لا شكاوى من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 12:25 م

اللغة العربية تفتح شهية طلاب الثانوية العامة.. الطلاب يطمئنون أولياء الأمور: "الامتحان سهل".. ويتلقون إمدادات المياه والعصائر قبل امتحان الدين .. وارتباك بين طلاب أكتوبر بحثًا عن لجان الامتحانات

السبت، 08 يونيو 2019 12:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة