صور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت غرفة عمليات الثانوية العامة بمقر مديرية التربية والتعليم،بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات مديرية التربية والتعليم ،وعلي الألفي نقيب المعلمين لمتابعة سير اليوم الأول للامتحانات ،التي أنطلقت اليوم حيث يؤدي 5332 طالبا وطالبة موزعين على 14 لجنة.

واطمئن محافظ بورسعيد علي توفير كافة الخدمات لتهيئة الأجواء المناسب لأولادنا لأداءالامتحانات بتركيز عالي ،حيث شهد اليوم الأول انتظام جميع اللجان ولم تسجل غرفة عمليات المحافظة والتربية والتعليم وعدم جود أي مشاكل أو شكاوي حتي الآن.

كما أكد المحافظ،على أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوي المحافظة ،والعمل على سرعة حلها، بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وأشار "الغضبان"، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعاون مع التربية والتعليم ،حتي الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة وفرض الهدوء داخل اللجان وخارجها ،مشيدا بدور رجال أمن بورسعيد في فرض الهدوء والانضباط حول مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات



محافظ بورسعيد يطمئن على سير الامتحانات