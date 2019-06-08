صور.. محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة لمتابعة انتظام سير الامتحانات

المنيا - فريق المحافظات

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة والتى بدأت اليوم السبت، حيث تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات، فى يومها الأول للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

وتفقد المحافظ سير الامتحانات بلجان مدرستى أبناء الثورة و6 أكتوبر، حيث رافق المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل التربية والتعليم ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، ويؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى اليوم الأول.

وكلف المحافظ وكيل التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية احداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة عليا استعداداً لامتحانات الثانوية العامة لعام 2019، حيث تختص اللجنة بوضع تصور وتقدير للمواقف والازمات التى قد تحدث قبل واثناء الامتحان ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة الى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان .

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وعلى جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة صيانة مكبرة لجميع أعمدة الإنارة و تركيب كشافات ولمبات ليد، بالطرق المودية لقرى (البرجايه، وزهره، وصفط اللبن، وأبو سويلم) بداية من كمين دمشير جنوباً حتى حدود القرية الشمالية، بمساعدة معدات وسيارات الصيانة بالوحدة المحلية.

وقال محمد سيد رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية نفذت، حمله نظافة مكبرة، حيث تم رفع 30 طن مخلفات زراعية من على جانبى الطريق، كما تم تفعيل عدد من البرتوكولات الجديدة مع جمعيات اهلية لتفعيل منظومة الجمع المنزلى من جميع نواحى القرية، وازالة أى تجمعات عشوائية للقمامة، وتمشيط الشوارع والطرق الرئيسية بالجليدر واللودر وقلابات الحملة الميكانيكية.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة من أجل عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيف، والتصدى لأى تعدى على اراضى املاك الدولة او البناء المخالف للقانون أو اشغال الطريق أو النظافة العامة من خلال تحرير المحاضر لمن يقوم بإلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة أو فى المجارى المائية.



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة



محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة