صور.. محافظ الدقهلية يؤجل امتحان طالب للدور الثانى بعد سقوط مروحة عليه

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل امتحان الطالب محمود أحمد عبد الهادى بمدرسة بطره الثانوية بنين التابعة لمركز طلخا، وذلك بعد سقوط مروحة السقف بلجنة الامتحان عليه، مما تسبب فى جرح قطعى بالفم بطول 2سم وتم نقله إلى مستشفى شربين المركزى وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة له على الفور وإجراء خياطة فى الشفة العليا .

محافظ الدقهلية يزور الطالب

كما قرر محافظ الدقهلية السماح للطالب بتأجيل المادة التالية فى جدول الامتحانات فى حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، وقال شاروبيم: إن تأجيل مواد الطالب للدور الثانى سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل هذه المواد معاملة مواد امتحانات الدور الأول فى التصحيح.

جاء ذلك خلال مرور محافظ الدقهلية على لجان امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم على مستوى الجمهورية للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد شاروبيم، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب الطلاب وتيسير عملية إجراء الامتحانات للطلاب بما يضمن نزاهتها وحياديتها والشفافية بين جميع الطلاب.

وتمنى محافظ الدقهلية الشفاء العاجل للطالب والتوفيق فى أداء امتحاناته، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية والعناية له حتى يستعيد حالته الصحية ويستكمل أداء امتحاناته كما تمنى التوفيق لجميع الطلاب.

وبعد اطمئنان المحافظ على الطالب تفقد المستشفى للاطمئنان على مستوى أداء الخدمة فيها والاطلاع على مدى توفير الرعاية الطبية اللائقة للمرضى.

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



محافظ الدقهلية يزور الطالب



الطالب



محافظ الدقهلية يزور الطالب