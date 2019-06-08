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صور.. محافظ أسيوط يزور أسرة أحد شهداء العريش بمركز القوصية لتقديم العزاء

السبت، 08 يونيو 2019 03:57 م
صور.. محافظ أسيوط يزور أسرة أحد شهداء العريش بمركز القوصية لتقديم العزاء محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش
أسيوط - ضحا صالح

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قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند "أبنوب ناجح مرزق عطية" بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية، والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

 

ورافق المحافظ – خلال تقديم واجب العزاء – المقدم محمود صبحى نائب المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية أوقاف أسيوط ولفيف من أئمة الأوقاف ورجال الدين المسيحى ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز .

 

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد وإطلاق اسمه على إحدى مدارس مركز القوصية تخليداً لذكراه داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (1)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (2)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

تقديم واجب العزاء (3)
تقديم واجب العزاء 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (3)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (4)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (5)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (6)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش (7)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء العريش 

 


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