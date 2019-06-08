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صور.. شريف إسماعيل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان استعدادات كأس الأمم الإفريقية

السبت، 08 يونيو 2019 03:24 م
صور.. شريف إسماعيل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان استعدادات كأس الأمم الإفريقية مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان استعدادات استاد الاسكدرية لبطولة الأمم الإفريقية
الإسكندرية – جاكلين منير

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أجرى اليوم المهندس شريف إسماعيل مستشار رئاسة الجمهورية، يرافقة عبدا العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة، وشارك فيها المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولفيف من قيادات الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان، جولة على التطورات والتجهيزات لاستعداد استقبال استاد الإسكندرية لكأس الأمم الإفريقية.

حيث تم معاينة آخر التطورات والتجهيزات التى تمت بصورة فعلية بإستاد الإسكندرية إستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

وأوضح الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال الجولة ما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة أرضية الملعب وتجديد المدرجات والمقصورة الرئيسية وقاعة المركز الصحفى وغرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام

ووجه المهندس شريف إسماعيل عدة ملاحظات هامة لأخذها بعين الاعتبار والاهتمام وتنفيذها على النحو المطلوب على موعد أقصاه يومين .

 

يذكر إن الإسكندرية قد كثفت جهودها فى رفع كفاءة البنية التحتية، بمحيط استاد الإسكندرية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

 

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات تغذية إستاد الإسكندرية بالمياه، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية بالإسكندرية. 

تم مد خط قطر 6 بوصة وعمل (2) مدخل لخطين قطر 4 بوصة، وعمل توصيلة 4 بوصة بعداد 3 بوصة لتغذية خزان مياه الشرب و (2 ) خزان للحريق .

 

من جانبه، أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتغذية إستاد الإسكندرية بالمياة.

 

وأشار فى تصريحات صحفية له، أن شركة مياة الإسكندرية على أهبة الإستعداد الكامل بالمعدات وفرق العمل المدربة فى سبيل خدمة المجتمع السكندرى تحت أية ظروف طارئة وبالأخص فى توقيت بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019.

 

وأعرب جابر، عن خالص أمنياته بفوز المنتخب المصرى وأن تظل مصر بلد الأمن والإستقرار وتظل الإسكندرية منارة الرياضة والعلوم والفنون على مستوى مدن العالم بأكمله.

جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية (1)
جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية

 

جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية (2)
جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية

 

جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية (3)
جولة مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية على استاد الإسكندرية

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

تجهيز استاد الاسكندرية

بطولة كاس الامم الافريقية 2019

شركة مياه الاسكندرية

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