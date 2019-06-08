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صور.. سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 12:16 م
صور.. سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد انتظام سير امتحانات الثانوية العامة اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تفقد اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، عددا من المدارس بمدينة طور سيناء وأبورديس نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة والوقوف على مدى الانضباط والنظام وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها، ورافقه فوزى همام السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد عقل وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدنية فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء.

وأكد "عشماوى"، انتظام سير امتحانات باللجان وتوفير  كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات.

 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة 

 

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة 

 

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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