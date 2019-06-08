صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

كتب محمد تهامى زكى

أعرب ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، عن سعادته بلقاء رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، فى أول زيارة خارجية له بعد فوزه فى الانتخابات العامة الشهر الماضى وحصوله على فترة ثانية فى منصبه.



لقاء مودى مع رئيس المالديف

ووصف مودى، عبر حسابه على تويتر، لقاءه بالرئيس المالديفى بـ"الممتاز"، مؤكدا أنهم استعرضوا خلال المباحثات الثنائية بينهما، العلاقات بين الهند وجمهورية المالديف، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مواطنى البلدين.



مصافحة متبادلة بين مودى وصلح

وأهدى مودى خلال الزيارة، مضرب كريكيت للرئيس المالديفى صلح، كونه أحد المشجعين المتحمسين للعبة الكريكت.



مودى يهدى صلح مضرب كريكت



مضرب الكريكت



استقبال رئيس المالديف لرئيس وزراء الهند