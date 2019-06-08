سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 08:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

السبت، 08 يونيو 2019 07:40 م
صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت مودى مع رئيس المالديف
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، عن سعادته بلقاء رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، فى أول زيارة خارجية له بعد فوزه فى الانتخابات العامة الشهر الماضى وحصوله على فترة ثانية فى منصبه.

لقاء مودى مع رئيس المالديف
لقاء مودى مع رئيس المالديف

ووصف مودى، عبر حسابه على تويتر، لقاءه بالرئيس المالديفى بـ"الممتاز"، مؤكدا أنهم استعرضوا خلال المباحثات الثنائية بينهما، العلاقات بين الهند وجمهورية المالديف، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مواطنى البلدين.

مصافحة متبادلة بين مودى وصلح
مصافحة متبادلة بين مودى وصلح

وأهدى مودى خلال الزيارة، مضرب كريكيت للرئيس المالديفى صلح، كونه أحد المشجعين المتحمسين للعبة الكريكت.   

مودى يهدى صلح مضرب كريكت
مودى يهدى صلح مضرب كريكت
 
 
مضرب الكريكت
مضرب الكريكت
 
استقبال رئيس المالديف لرئيس وزراء الهند
استقبال رئيس المالديف لرئيس وزراء الهند

 

جانب من المباحثات الثنائية
جانب من المباحثات الثنائية

 

 

 

 


اليوم السابع بلس

المالديف

جزر المالديف

رئيس الوزراء الهندى

مودى

الهند

ناريندرا مودى

كريكت

مضرب كريكت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الهند يصل المالديف فى أول زيارة رسمية عقب فوزه فى الانتخابات

السبت، 08 يونيو 2019 05:35 م

مصرع وإصابة 41 شخصا اثر اصطدام شاحنة بعربة جرار فى شمال الهند

الخميس، 06 يونيو 2019 02:34 م

الخارجية الهندية: لا خطط لاجتماع بين رئيسى وزراء الهند وباكستان

الخميس، 06 يونيو 2019 12:56 م

المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر فى الهند ونيبال

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:48 ص

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:30 ص

الهند تعلق شراء النفط الفنزويلى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:01 م

الهند تتقدم فى التصنيع العسكرى وتنتج مدافع الهاوتزر و المقاتلات الخفيفة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة