صور.. حملة إزالة لمواجهه التعديات على أراضى الدولة شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية،برئاسة العميد خالد كشك،حملة إزالة اليوم السبت،حيث تم خلالها فك الشدة الخشبية لأعمدة الطابق الرابع علوى، وذلك بالعقار الكائن بعزبة العرب الكبرى حوض المثلث، حيث تُعد تعدياً على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية.

وشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات، وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

تأتى الحملات بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.



إزالة البناء المخالف بالإسكندرية



إزالة البناء المخالف بالإسكندرية