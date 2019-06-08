صور.. حارس مرمى ريال مدريد يصل الغردقة للترويج للسياحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصل، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادى ريال مدريد، اليوم لمدينة الغردقة، بصحبة رجل الأعمال، كامل ابو على، لقضاء اجازة ترفيهية برفقة أسرته.

ويستكمل نافاس عطلته السنوية فى الغردقة بعد ان بدائها منذ وصوله الأربعاء الماضي للقاهرة وزيارة الأهرامات.

واتجه نافاس وأسرته فور وصوله مطار الغردقة لمقر اقامته مباشرا، وغدا يبدأ برنامجاً ترفيهيا في الغردقة، حيث يقوم برحلة ترفيهية بحرية لجزر البحر الأحمر من منطقة سهل حشيش.

ويقيم لاعب النادى الملكى فى أحد المنتجعات الشهيرة، ومن المقرر أن تنتهي رحلته بالغردقة الأربعاء المقبل.

يذكر أن كيلور نافاس حارس مرمي نادي ريال مدريد الملكي وصل القاهرة مساء الأربعاء الماضي برفقة أسرته ومجموعة من أصدقائه فى رحلة تستمر لمدة أسبوع، بهدف تنشيط السياحة فى مصر، قضي منها يومين في القاهرة زار خلالهما المتحف المصرى وأهرامات الجيزة بجانب أحياء القاهرة القديمة.































