صور.. توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية بأسيوط والوادى الجديد

أسيوط ـ محمود عجمى - الوادى الجديد - ماهر أبو النور

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، توافدهم على لجان سير الامتحانات حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، للعام الدراسى ٢٠١٨/٢٠١٩.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرفة عمليات مديرية الأمن والمحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل 80 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية كل فى نطاق مركزه لتذليل أى عقبات، والتى من شانها تعكير سير امتحانات الثانوية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة فى ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد فى التوافد على اللجان الامتحانية لآداء أول امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طالب وطالبة تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية .

وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب إلى اللجان، كما تم تأمين محيط اللجان لمنع أية مؤثرات خارجية تحول دون آداء الطلاب للامتحانات فى أجواء مناسبة .

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز لجان مركز الخارجة وهى3 لجان امتحانية هى لجنة مدرسة ناصر الإعدادية ولجنة الثانوية بنات الجديدة ولجنة مدرسة نجيب محفوظ، وفى مركز الداخلة تم تجهيز 3 لجان امتحانية هى مدرسة موط الثانوية العسكرية ومدرسة موط الإبتدائية الجديدة وموط الثانوية بنات، بالإضافة إلى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس .

وأكد التداوى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفر (دورات مياه) صحية مع ضرورة توفر المياه والكهرباء فى اللجان مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أية طوارئ .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب أمام المدارس لاداء امتحان اللغة الغربية بأسيوط



توافد الطلاب على لجان الامتحان بالوادى



انتشار سيارات الاسعاف وتوافد الطلاب على لجان الامتحان بالوادى



انتشار سيارات الاسعاف



انتشار سيارات الاسعاف أمام اللجان



توافد الطلاب على لجان الامتحان بالوادى



توافد الطلاب على لجان الامتحان بالوادى



توافد الطلاب على لجان الامتحان بالوادى