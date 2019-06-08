صور.. تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة انتشار الـ"توك توك" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملة مكثفة بقيادة اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس المدينة لمواجهة انتشار ظاهرة الدراجات النارية المخالفة "التوك توك" بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من المركبات المخالفة بجراج الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وحدة مرور كفر الدوار.

كما قامت الحملة باتخاذ التدابير لتيسير الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية لمنع تكدس السيارات.



جانب من الحملات



جانب من الحملات (



جانب من الحملات