سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 07:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. السيسى يؤكد حرص مصر على التعاون الاستراتيجى مع إريتريا بشتى المجالات

السبت، 08 يونيو 2019 06:10 م
صور.. السيسى يؤكد حرص مصر على التعاون الاستراتيجى مع إريتريا بشتى المجالات الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس دولة أريتريا
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقى" رئيس دولة أريتريا.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الإريترى على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر واريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.

من جانبه؛ عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعرباً عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. "
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (1)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (2)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (3)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (4)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (5)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (6)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (7)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (8)
 

السيسى ورئيس دولة أريتريا (9)
 

 


الرئيس السيسى

رئيس اريتريا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

زيارة رئيس اريتريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يلتقى رئيس اريتريا اليوم بقصر الاتحادية

السبت، 08 يونيو 2019 01:23 م

3 اجتماعات هامة لـ "مشروعات البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف على التفاصيل

السبت، 08 يونيو 2019 09:52 ص

10 طلبات إحاطة تناقشها "نقل البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف على التفاصيل

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص

"خارجية البرلمان" تناقش دور المجلس الاستشارى لعلماء مصر فى حشد الطاقات الدولية

السبت، 08 يونيو 2019 01:07 ص

4 طلبات إحاطة تناقشها لجنة السياحة بالبرلمان الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها

السبت، 08 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة