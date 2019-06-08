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صور.. اضبط مخالفة .. شوارع كفر اباظة بالشرقية غارقة بالصرف الصحى

السبت، 08 يونيو 2019 11:40 م
صور.. اضبط مخالفة .. شوارع كفر اباظة بالشرقية غارقة بالصرف الصحى غرق الشوارع بالصرف الصحى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب أهالى كفر اباظة  التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية ، عن استيائهم بسبب إنتشار برك الصرف الصحى بشوارع القرية  ، الناتجة عن الطفح المستمر للمجارى .

وأوضح الأهالى لـ"اليوم السابع" ،أ ن الشوارع غارقة بالمياه ، مما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة و تأثر المنازل بسبب الرشح ، فضلا عن إعاقة الحركة بالشوارع الرئيسية .

 

وطالب الأهالى مسئولى شركة الصرف الصحى بالشرقية ، بالتدخل و إصلاح خطوط الصرف لتفادى الطفح المستمر .

من جانبه أفاد المهندس أحمد الصادق مدير خط الطوارئ بشركة الصرف الصحى ،أن القرية بها شبكة صرف أهلية ، و انهم توجهوا على مدار  يوميين  متتاليين بسيارتين نافورى قبل أيام عيد الفطر مباشرة ،  وتم تسليك وتطهير جميع شوارع القرية كاملة .

 

وأضاف أن سبب الطفح المستمر الخط الرئيسى "خط طرد القرية" يقع مساره فى أراضى زراعية بطول 1200 الى 1500 متر بدون غرف ولم يتم تسليكه لصعوبة الوصول إليه وعدم وجود غرف لتطهير ها وبناء على ذلك يلزم توفير طريق أمن لكبر حجم السيارة النافورى وأنشأ غرف على الخط .

 

 

غرق الشوارع بالصرف الصحى (1)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 

 

غرق الشوارع بالصرف الصحى (2)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 
غرق الشوارع بالصرف الصحى (3)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 
غرق الشوارع بالصرف الصحى (4)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 
غرق الشوارع بالصرف الصحى (5)
غرق الشوارع بالصرف الصحى
غرق الشوارع بالصرف الصحى (6)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 
غرق الشوارع بالصرف الصحى (7)
غرق الشوارع بالصرف الصحى 

 

 


الشرقية

شركة الصرف الصحي بالشرقية

كفر أباظة

الصرف الصحى

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