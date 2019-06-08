صور.. إغلاق مطعم شهير ببورسعيد لمزاولة النشاط بدون ترخيص

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن رئيس حى شرق ببورسعيد، اليوم السبت، عن إغلاق مطعم وكافية شهير كائن بمساكن الموظفين بامتداد شارع الجمهورية، لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وأشرف على الإغلاق قيادات وموظفى الإدارات المختصة بالحى، ومن بينها التراخيص والأملاك والإشغالات، جاء ذلك فى إطار الحملات المكثفة على المحلات والمطاعم المخالفة.

وكشف رئيس الحى سعيد شلبى، فى بيان رسمى عن المحافظة، عن تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة، خاصة بمنطقتى طرح البحر والكورنيش خلال الأيام المقبلة وكذلك إغلاق المحلات المزاولة للنشاط بدون تراخيص.