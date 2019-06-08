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صور .. إزالة 23 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 08 يونيو 2019 03:57 م
صور .. إزالة 23 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة.

وفى هذا السياق تمكنت الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وأبو حمص وأبو المطامير والرحمانية ومركز بدر ودمنهور من تنفيذ وإزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة (1)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة (2)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة (3)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة (4)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة (6)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

 


اخبار البحيرة

ازالة

التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة

محافظ البحيرة

مركز حوش عيسى

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