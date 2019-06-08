صور.. أهالى الشرقية يتبرعون بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية

الشرقية - إيمان مهنى

"البسطاء كثيرون والمحتاجون أكثر، والفقراء ينتظرون من يبسط لهم يديه بإعانة تقيهم العوز".. تلك الكلمات دفعت أهل الخير بالشرقية إلى التبرع بأجهزة طبية لدعم وعلاج غير القادرين بالمستشفيات الحكومية، ومساهمة منهم فى تحمل جزء من رحلة علاجهم، وهذا يدفع إلى تساؤل عن "هل يسير الأغنياء على درب الأهالى بالتبرع لخدمة غير القادرين بالمستشفيات الحكومية، دعما للمنظومة الطبية والمساهمة فى عمل الخير للفقراء والمحتاجين"؟

أما عن جهود أهالى الشرقية مساهمة منهم فى دعم غير القادرين بالمستشفيات الحكومية، فقد تم تجهيز أجنحة عمليات وتوفير ماكينات غسيل كلوى وأجهزة طيبة، لتحسين الخدمة الطيبة للمواطن البسيط بشكل كبير لسنوات مقبلة.

وأبرز هذه الجهود والتجهيزات جاء تجهيز جناح كامل للعمليات فى مستشفى أبو كبير المركزى بطاقة 40 سريرا بالجهود الذاتية، ويتكون من غرفة عمليات صغيرة مجهزة وهى للجراحات البسيطة، وغرفة عمليات كبرى منها الغرفة رقم واحد مجهزة لجراحات العظام "سى ارم"، والغرفة 2 والتى تجهز لعمليات الكبرى، بالإضافة إلى غرفة لجراحات المناظير والتى سيتم دخولها الخدمة، ثم وحدة غسل الأيدى مزدوة بأحدث النظم، وترولى عمليات وغرف إفاقة مجهزة بأحدث الأجهزة.

وأوضح الدكتور ياسر عبدالرحيم مدير مستشفى أبو كبير المركزى، أنه تم تشغيل الجناح تجريبيا خلال الأيام الماضية، حيث تم إجراء عدد 4 عمليات جراحية كبرى ومتوسطة، الأولى عملية جراحية لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمريض يبلغ من العمر 68 عاما، وتم تركيب شرائح ومسامير، والحالة الثانية عملية جراحية لتثبيت بمفصل الكاحل لشاب يبلغ من العمر 28 عاما وتركيب مسمارين، والثالثة عملية فتق جراحى وتركيب شبكة لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، والرابعة عملية خراج باليد لحالة شاب يبلغ من العمر 30 عاما .

وفى مستشفى الإبراهيمية المركزى، أكد الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفى، أن التبرعات كانت فى صورة أدوية ومستلزمات طوارئ و5 أجهزة للكلى، وثلاجة 16 قدم للكلى و5 مونيتور للعناية والعمليات والكلى وجهاز رسم قلب لقسم الباطنة، وشفاط كهربائى وسرير عناية وميزان أطفال ديجيتال لعيادة الأطفال التعاقد على 3 ماكينات غسيل، لافتا إلى أن المستشفى خلال العام تلقت تبرعات بتجهيزات طيبة وصلت 4 ملايين.

وأضاف مدير المستشفى، أنه تم افتتاح المركز المتطور لعلاج وجراحات أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمى بمستشفى حميات الزقازيق للمرة الأولى بمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق، والذى يقدم الفحوصات الطبية لمرضى الكبد وتقديم العلاج اللازم، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة، وأيضا عمل الأشعة التداخلية، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضى .

من جانبه أكد الدكتور خالد صفوت، مدير أقسام الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، أنه بتبرع من أحد رجال الخير، تم توفير جهاز ديجيتال 3D ماموجرام لقسم الأشعة، وجهاز علاج المياه البيضاء أمراض الشبكية لقسم الرمد، وجهاز التحليل بالتدفق الخلوى لقسم التحاليل الطبية، بإجمالى حوالى 7 ملايين جنيه، مؤكدا أن تلك الأجهزة تستعمل على خدمة المرضى بالمحافظة ومدن القناة.

وفى فاقوس العام، تم تطوير قسم الغسيل الكلوى، ويوجد به 38 ماكينة وتخدم عدد 189 مريضا وزيادة عدد الماكينات به، كما تم تجهيز وحدة جديدة لقسم الحضانات لتسع عددا أكبر، والتى تم تزويدها بأجهزة تنفس صناعى .



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية



التبرع بأجهزة طبية للمستشفيات الحكومية