صور.. أنجلينا جولى تحث المجتمع الدولى على مساعدة أطفال فنزويلا

بوجوتا (رويترز)

حثت الممثلة الأمريكية انجلينا جولى المجتمع الدولى، اليوم السبت، على تقديم المزيد من الدعم لثلاث دول بأمريكا الجنوبية تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا قائلة إن 20 ألف طفل فنزويلى مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية.

وتحدثت جولى فى كولومبيا بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقوم الممثلة الأمريكية بجولة خاصة تستغرق يومين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبى إيفان دوكى فى مدينة قرطاجنة.

وفر أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلى من الأزمة الاقتصادية والإنسانية فى بلدهم، ويعيش أكثر من مليون منهم فى كولومبيا حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعانى من الفقر والعنف.

ويعانى فى الغالب آباء الأطفال الفنزويليين الذين يولدون فى الخارج لتسجيل أبنائهم إما بسبب عجزهم عن الوصول إلى قنصليات فنزويلا التى يتناقص عددها أو بسبب عدم امتلاكهم أوراقا للهجرة.

وقالت جولى (44 عاما) الحائزة على جائزة أوسكار "تحدثت أنا والرئيس عن مخاطر عدم حصول أكثر من 20 ألف طفل فنزويلى على الجنسية والتزامه الدائم بمساعدة الأطفال".

وأضافت خلال مؤتمر صحفى "اتفقنا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لتقديم مزيد من الدعم لكولومبيا وبيرو والإكوادور التى تتحمل وطأة هذه الأزمة".



الممثلة الأمريكية انجلينا جولى مع الأطفال



الممثلة الأمريكية انجلينا جولى