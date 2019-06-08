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صورة.. 21 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة لتأمين لجان الثانوية العامة ببنى سويف

السبت، 08 يونيو 2019 11:34 ص
صورة.. 21 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة لتأمين لجان الثانوية العامة ببنى سويف سيارات الإسعاف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف،إنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين 49 من لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة.

وأضاف مدير مرفق إسعاف بنى سويف فى بيان له،أن سيارات الإسعاف المشاركة فى تأمين لجان الثانوية العامة، مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعى وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة فى حالات توقف القلب.

من جانبة قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، إنه تم الدفع بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحى داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة وتزويدهم بجميع الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات وكافة التجهيزات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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سيارات الإسعاف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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