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صندوق دعم البطالة فى تركيا يحتاج إلى دعم.. سجّل عجز بقيمة 67 مليون دولار

السبت، 08 يونيو 2019 04:04 م
صندوق دعم البطالة فى تركيا يحتاج إلى دعم.. سجّل عجز بقيمة 67 مليون دولار اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت صحيفة زمان التركية، أن صندوق دعم البطالة سجل للمرة الأولى عجزا في التمويل بقيمة 390 مليون ليرة (حوالي 67 مليون دولار)، بسبب تراجع الإيرادات مقارنة بالمصروفات والنفقات، بالإضافة إلى تدهور توازن المدفوعات المقدمة لأصحاب العمل، والأوضاع الاقتصادية السيئة وانهيار العملة.

 

وبحسب الصحيفة، نشر مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول أردوغان توبراك تقريرًا يتضمن على معلومات صادمة حول “صندوق إعانة البطالة”.

 

وقلت جريدة سوزجو التركية، بلغت إيرادات الصندوق خلال شهر أبريل الماضي نحو 3 مليار و90 مليون ليرة، بينما سجلت المصروفات نحو 3 ملايين و480 مليون ليرة، ليسجل الصندوق لأول مرة عجزًا بقيمة نحو 390 مليون ليرة (حوالي 67 مليون دولار).

 

وأوضح التقرير أن قيمة إيرادات العمال وأصحاب العمل بلغت مليار و305 مليون ليرة، وبلغت إيرادات الفائدة مليار و263 مليون، بينما بلغت قيمة مساهمة الدولة نحو 439 مليون، بالإضافة إلى 81 مليون إيرادات أخرى، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مصروفات الصندوق في الشهر نفسه سجلت 1 مليار و57 مليون ليرة سداد مرتب إعانة بطالة، و1 مليار و344 مليون سداد حزم تحفيزية لأصحاب الأعمال، و256 مليون سداد برامج التدريب خلال العمل، و746 مليون قيمة دورات مهنية، بينما بلغت مدفوعات العمل قصير المدة وضمان الراتب ونصف العمل نحو 70 مليون ليرة.

 

ولفت التقرير إلى أن قيمة أصول الصندوق 130.2 مليار ليرة فقط، وأن المصروفات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ؛ بينما حذر الخبراء من أن خسائر الصندوق قد تشهد ارتفاعًا كبير في الفترة المقبلة بسبب مصادرة مصادر دخل الصندوق من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان.


تركيا

البطالة

صندوق دعم البطالة

الاقتصاد التركى

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