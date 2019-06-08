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صحيفة عكاظ: هجمات الفجيرة عملية معقدة من قبل دولة خبيثة فى الخليج العربى

السبت، 08 يونيو 2019 10:34 ص
صحيفة عكاظ: هجمات الفجيرة عملية معقدة من قبل دولة خبيثة فى الخليج العربى ميناء الفجيرة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نددت صحيفة "عكاظ" السعودية بهجمات ميناء الفجيرة التى تعرضت لها سفن المملكة العربية السعودية، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مجلس الأمن.. وتهديد الملاحة البحرية ) : حملت إحاطة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط بميناء الفجيرة، وضع مجلس الأمن أمام الهجمات التي عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر وتهديها للسلم والأمن الدوليين.

 

وتابعت"إحاطة الدول الثلاث بالأدلة الدامغة تؤكد أن الهجمات جزء من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية التي رجحت أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة من الدول الخبيثة في حوض الخليج العربي، الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام نحو المستفيدين من زعزعة أمن الخليج العربي، الذين دأبوا على ممارسة الأعمال الإرهابية في الممرات البحرية وتهديد الملاحة البحرية التجارية في الخليج العربي وباب المندب.


السعودية

الامارات

الفجيرة

هجمات

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