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شهادة النبى لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة.. موضوع خطبة الجمعة المقبل

السبت، 08 يونيو 2019 01:34 ص
شهادة النبى لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة.. موضوع خطبة الجمعة المقبل وزاره الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف المصرية، أن تكون خطبة يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان شهادة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك.

وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الهدف من الخطبة هو بيان مكانة وفضل ومنزلة الصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم )، وإبراز جوانب من عطائهم لدين الله، وبيان كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعاملهم ويعاملونه، وإلى أى مدى كان ( صلى الله عليه وسلم ) يحبهم و يحبونه، ومدى إخلاصهم لله ورسوله، ومدى بذلهم وعطائهم وتضحياتهم وإيثارهم وكريم أخلاقهم، والدروس المستفادة من ذلك، بما يعزز دور القدوة ويرسخ منظومة القيم النبيلة في المجتمع بصفة عامة ولدى النشء والشباب بصفة خاصة.


وزارة الأوقاف

النبي

خطبة الجمعة

منظومة القيم

القيم النبيلة

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