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شركة "كهرباء القدس" تنفى دفع أى تعويضات للمستوطنين بسبب سوء الخدمة

السبت، 08 يونيو 2019 10:00 ص
شركة "كهرباء القدس" تنفى دفع أى تعويضات للمستوطنين بسبب سوء الخدمة القدس - أرشيفية
أ ش أ

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نفت شركة كهرباء محافظة القدس، توصلها لأى اتفاق مع محكمة الاحتلال الإسرائيلى لدفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، للمستوطنين فى مدينة القدس كتعويض من الشركة عن سوء الخدمة، ونقص الطاقة الكهربائية، وطريقة الجباية.

وأكدت الشركة، فى بيان نشرته، اليوم السبت، أن الأنباء التى تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى، عارية تماما عن الصحة، وغير دقيقة، تم نقلها عن صحيفة يمينية تابعة للمستوطنين، داعية إلى توخى الحذر فى تناول هذه الأخبار التى ينشرها المستوطنون لأهداف غير معروفة.

وأوضحت أنها خلال السنوات الماضية خاضت معارك قانونية مع المستوطنين بعد رفعهم قضايا ضد الشركة للمطالبة بالحصول على خدمة التيار الكهربائى من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلا من "كهرباء القدس".

وكانت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، ذكرت، أمس الجمعة، أن "شركة كهرباء القدس" دفعت 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين فى شرقى المدينة المقدسة.

 


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