سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركات البورصة توزع 13.9 مليار جنيه أرباح على المساهمين خلال 5 شهور

السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص
شركات البورصة توزع 13.9 مليار جنيه أرباح على المساهمين خلال 5 شهور البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، 13.9 مليار جنيه خلال آخر 5 شهور، موزعة بين 4.950 مليار جنيه خلال شهر مايو، و 5.740 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و2.579 مليار جنيه خلال شهر مارس، 616 مليون جنيه خلال شهر يناير.
 
فيما تراوحت قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات، 639 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر، 1.346 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، 7.231 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 150 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، 97 مليون جنيه خلال أغسطس، 2.309 مليار جنيه خلال يوليو.
 
ووزعت شركات البورصة بقيمة 5.218 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و 4.394 مليار جنيه خلال شهر مايو، 5.990 مليار جنيه خلال شهر إبريل، 2.063 مليار جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.
 
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

أخبار البورصة

البورصة

البورصة المصرية

بورصة

ارباح نقدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وإيديتا..وتراجع "أموك"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص

خبيرة بأسواق المال تكشف العوامل المحفزة لرفع أداء البورصة خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 3-6-2019

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:17 م

البورصة المصرية إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.. وتستأنف العمل الأحد المقبل

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:03 م

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة