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شرطة دبى ترقى سيدة ساعدت مسافرة على وضع مولودها فى المطار

السبت، 08 يونيو 2019 04:07 م
شرطة دبى ترقى سيدة ساعدت مسافرة على وضع مولودها فى المطار شرطة دبي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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رقت شرطة دبى، شرطية قامت بمساعدة مسافرة فى مطار دبى لوضع مولودها، وذلك نظير استجابتها بشجاعة وحس الأمومة لحالة ولادة غير طبيعية تعرضت لها مسافرة من الجنسية الهندية عند وصولها إلى مطار دبي الدولي، حيث قامت بمرافقة المسافرة منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، وقدمت بمرافقة المسعفين، المساعدة اللازمة لها في عملية ولادة الجنين الذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر، وإنقاذه من حالته الحرجة.

 

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، تعود القصة إلى شهر أبريل المنصرم، حيث باغت المخاض مسافرة من الجنسية الهندية أثناء تواجدها في مناطق التفتيش في المبنى 2 بمطار دبي الدولي، وسارعت المفتشة لنقل المسافرة إلى غرفة التفتيش، نظراً لحالتها الصحية الحرجة التي يصعب نقلها إلى المستشفى، وتستدعي تقديم المساعدة الفورية لعملية الولادة، فكان لا بد من توليدها في غرفة التفتيش.

 

وتصاعد مستوى خطورة الموقف عندما وضعت الأم طفلها، والذي كانت أيضاً حالته الصحية حرجة خصوصاً تنفسه، حيث قامت المفتشة بإجراء إنعاش قلبي رئوي للطفل، وفقاً للطريقة التي تدربت عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات، عبر ممارسة عملية الضغط لأماكن معينة لعدة مرات لإعادة تنفسه، وبمساعدة من موظف الإسعاف، وهو ما أعاد تنفس الطفل وأنقذ حياته، واستمر التعامل مع الحالة الطارئة، وتقديم العناية اللازمة للأم وطفلها، إلى أن تم نقلهما إلى المستشفى.

 

وكرم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العامة لشرطة دبي، العريف أول حنان حسين محمد، والمسعف تقديراً لهما، مؤكداً أن ما قامت به العريف أول حنان، من حسن تصرف واستجابة سريعة، وتقديمها المساعدة اللازمة للمسافرة ولموظف الإسعاف في هذه الحالة الحرجة، إنما يعكس الصورة المشرفة لشرطة دبي وقيمها المؤسسية، ودورها الإنساني والمجتمعي، ومستوى التدريب والتأهيل الذي تجلى في الاحترافية وسرعة الاستجابة لمثل هذه الحالة الطارئة.


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