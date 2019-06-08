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شرطة المسطحات المائية تنجح فى تنفيذ إزالة 1664 تعد على نهر النيل

السبت، 08 يونيو 2019 08:28 م
شرطة المسطحات المائية تنجح فى تنفيذ إزالة 1664 تعد على نهر النيل تعدي على نهر النيل - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات فى قضايا المصنفات، عن ضبط 235 قضية فى مجال حماية المصنفات، وحقوق الملكية الفكرية.

وفى قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 944 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة)، و(754) قضية فى مجال حماية البيئة، ونهر النيل من التلوث، و(85) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، و(266) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(86) فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة (1664) حالة تعدى على نهر النيل، والمجارى المائية والرقعة الزراعية، ومنافع الرى والصرف، وتأمين (847) لنش وباخرة سياحية.


حملات امنية

المسطحات المائية

المصنفات الفنية

اخبار الحوادث

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