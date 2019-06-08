شرطة التموين تلاحق المخالفين وتضبط 6آلاف قضية تموينة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت الحملات فى ضبط "223697" مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "33684"، مخالفة تجاوزالسرعة المقررة، و "257" قيادة تحت تأثير مخدر.

وفى مجال الأمن الاقتصادى، أسفرت الحملات عن ضبط 6655 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالى:-

ضبط 84 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 947 إسطوانة بوتاجاز ، وضبط 19 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت "1144300" لتر، وضبط "6552" قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، بمضبوطات بلغت "1072,067" طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "373" قضية سلع غذائية، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "204,329" طن، و"113" قضية بيع سلع تموينية، مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "25,669 " طن.