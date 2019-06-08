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شحن 576 معدة وماسورة بترولية بوزن 2300 طن من ميناء سفاجا

السبت، 08 يونيو 2019 09:27 ص
شحن 576 معدة وماسورة بترولية بوزن 2300 طن من ميناء سفاجا ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل ميناء سفاجا السفينة النيوزيلندية VALERIE وهى سفينة Special Purpose Ship ( سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة ) بطول 89.95 متر، عرض 14.4 متر، غاطس 7.85 متر لشحن عدد (576) ماسورة بترولية بوزن 2300 طن وأطوال موحدة 13 مترا للماسورة ونقلها لرأس شقير لاستخدامها فى تركيب خطوط أنابيب بترول جديدة تحت سطح البحر بخليج السويس لصالح شركة جاسكو.

ووجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفنى والإجرائى والتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور وهيئة الطرق وأعضاء المجتمع المينائى لتجهيز مسار وبوابة خاصة للطرود، وذلك لتسهيل عملية الدخول حفاظا على البنية التحتية للميناء وسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لزيادة المعدل الزمنى للشحن بالميناء .

وتقوم سفن الخدمات البترولية Special Purpose Ship التابعة لشركة Sabura الماليزية برحلات منتظمة من ميناء سفاجا لرأس شقير ضمن الاتفاق بين الهيئة وشركة Sabura بأن يكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسى لاستقبال كل طرازات السفن الخاصة بمشروع الشركة فى مصر من خلال شركة بان مارين للخدمات .


مواسير بترولية

ميناء سفاجا

البحر الاحمر

موانئ البحر الاحمر

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