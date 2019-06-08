شاهد فرحة طلاب الثانوية العامة بالمحافظات لسهولة امتحان اللغة العربية

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عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية عن فرحتهم، بسبب سهولة امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المنهج والكتاب المدرسى.



طلاب الثانوية بالقليوبية

ففى القليوبية، شهدت مدارس ولجان امتحانات اللغة العربية، زحاما من أولياء أمور الطلاب، للاطمئنان على ذويهم، معربين عن فرحتهم لسهولة امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، اللذين جاءا فى مستوى الطالب المتوسط.



طلاب الثانوية بالقليوبية

وأكد الطلاب أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن المنهج، فيما عدا بعض أسئلة النحو والبلاغة بمادة اللغة العربية.



طلاب الثانوية بالقليوبية

طلاب كفر الشيخ: بشرة خير وبداية متميزة

وفى كفر الشيخ، عبر الطلاب عن فرحتهم لسهولة مادة اللغة العربية، مؤكدين أنها بشرة خير، متمنيين أن تكون بقية الامتحانات بنفس مستوى اللغة العربية.



طلاب الثانوية العامة

وقالت الطالبة عهود حسن، بمدرسة اللغات الرسمية بسيدى سالم، إن الامتحان أسهل مما نتوقع، مؤكدة أنها تعتبرها بشرة خير فى أول يوم فى امتحانات الثانوية العامة، متمنية أن تكون بقية الامتحانات على نفس المستوى.

وأكدت الطالبة منة رشوان بمدرسة اللغات الرسمية بسيدى سالم، "الحمد لله، دى بركة دعوات والدتى، التى بشرتنى بسهولة الامتحان قبل خروجى من بيتنا، مؤكدة لى أن الله سيوفقنى فى حل كل الأسئلة"، مشيرة إلى أن أول شىء ستقوم به تقبيل رأس ويد والدتها.

وعلى جانب آخر، شهدت لجنة مدرسة الشهيد لطفى العشرى بيلا فى بيلا ضبط 3 طلاب بحوزتهم تليفونات محمولة محاولين الغش، وتم تحريزها وتحرير محاضر لهم.

وأصيب 3 طالبات بحالات إغماء ومغص كلوى وهن "ياسمين.ع.ع"، بلجنة مدرسة لطفى السيد، بمدينة دسوق، بمغص كلوي، وتلقت العلاج اللازم فى مكانها بمقر لجنة الامتحان بالمدرسة، و"نهال.إ.م.ك"، بلجنة مدرسة محمد فريد، بمدينة دسوق، بإغماء، وتم نقلها مستشفى دسوق العام، و"الياء.م.س"، بلجنة مدرسة الإعدادية بنات القديمة، بمدينة كفر الشيخ، بإغماء، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأدى 19 ألفا و460 طالبا وطالبة فى 69 لجنة امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وسط تشديدات أمنية مكثفة، خاصة فى لجان بيلا والحامول، وتفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، الخدمات الامنية فى لجان مدينتى بيلا والحامول، وتم منع اقتراب الأهالى من اللجان.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحان اللغة العربية مر بهدوء، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط، وعبر الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان، ولم تتلق غرفة العمليات اى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، موجهة الشكر لرجال الأمن على التواجد الأمنى خارج اللجان.

سعادة بين طلاب الثانوية بالغربية

وفى الغربية، سادت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، لسهولة امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، فيما انتشر عدد كبير من أولياء الأمور لمراجعة الامتحان مع أبنائهم خارج اللجان وسط تواجد أمنى مكثف.



طلاب الثانوية بالغربية

وأعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، عن فرحتهم وارتياحهم بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.



طلاب الثانويه العامة بالغربية

وأكد الطلاب سهولة الامتحان وأن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، كما أكد بعض الطلاب أن سؤال النحو كان به نقاط تفكير إلا أنها كانت سهلة وتم حلها بسهولة.



طلاب الثانوية بالغربية

طلاب الثانوية بالدقهلية: الامتحان فى مستوى الطالب العادى

وفى الدقهلية، خرج طلبة الثانوية العامة مبتهجين من لجنة الامتحان، وأكدوا أن امتحان اللغة العربية والتربية الدينية فى مستوى الطالب العادى، ولا توجد أية صعوبات، والأسئلة من المنهج.

فرح وأحضان بين طلاب الثانوية فى بنى سويف

وشهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف، فرحة عارمة بين الطلاب لسهولة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.

وشهد محيط مدرسة الشهيد هشام طعمة الثانوية بمدينة بنى سويف، تبادل الأحضان بين الطلاب عقب نهاية اليوم الأول.

وقال الطالب إسلام عصام محمود، إن امتحان اللغة العربية سهل وفى مستوى الطالب المتوسط متابعا "ياريت الامتحانات كلها كدة".

وأضاف ماريو كمال طالب بذات المدرسة الامتحان فى مستوى الطلب المتوسط وسهولة تجاوزت التسعين فى المائة وامتحان التربية الدينية سهلا للغاية.

وقال أحمد محسن، إنه لم يتابع الامتحانات التى كانت متواجدة على الإنترنت، مشيرا إلى أن الامتحان جاء سهلا، واتفق معه زميله محمد الذى أثنى على سهولة الامتحان.

العربى والتربية الدينية يرسمان البهجة على وجوه طلاب الثانوية بالغردقة

وسادت حالة من الفرحة بين طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بمدارس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بعد أن رسم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية البسمة على وجوههم لسهولة الامتحان.

وعقب خروج الطلاب من الامتحان، أكدوا أن الامتحان كان فى متناول الطالب المتوسط، ولا يحتوى على أى أسئلة من خارج المنهج.

طلاب الفيوم: الامتحان سهل

وفى الفيوم أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وأنه لا توجد أية شكاوى.

وقالت الطالبة خلود حسين، لم أتخيل أن يمر اليوم بهذا الشكل حيث كان إمتحاني المادتين في منتهي السهولة وفي مستوي الطالب المتوسط ولفتت الي توفير الأجواء المناسبة من الهدوء داخل اللجان وفي محيطها مما ساعدهم علي التركيز خلال الإمتحان.

وأشار الطالب سيد محمد إلي أنه يتمني أن يكون مستوي امتحاني اليوم هو مستوي باقي الإمتحانات القادمة وتوقع حصوله علي رجات مرتفعة في امتحاني اليوم.

غرفة عمليات التعليم بالبحيرة: لا شكاوى.. والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

أكدت مصادر مطلعة بغرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة انتظام سير لجان اليوم الأول من الامتحانات وعدم الإبلاغ عن أى حالات غش داخل لجان الامتحان، وكذلك عدم ورود أى شكاوى من امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وكان نحو 32 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 100 لجنة امتحانات بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد محمد سعد محمد وكيل التربية والتعليم بالبحيرة، إجراء الامتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التأكد من من كافة التجهيزات الخاصة باللجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالبا وطالبة علمى رياضة و9993 أدبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ.

ووجه وكيل التعليم لضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحانات بمنتهى الشفافية ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الثانوية العامة بالغردقة بعد أداء الامتحان



طلاب الثانوية العامة بالغردقة بعد أداء الامتحان



طلاب الثانوية العامة بالغردقة بعد أداء الامتحان



طلاب الثانوية بالغربية



طلاب الثانوية بالقليوبية



طلاب الثانوية بالقليوبية



طلاب بنى سويف



طلاب بنى سويف



طلاب بنى سويف