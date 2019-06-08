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شاهد طابع تذكارى لتأهل مصر لكأس العام 1990

السبت، 08 يونيو 2019 09:59 ص
شاهد طابع تذكارى لتأهل مصر لكأس العام 1990 صورة طابع البريد
كتبت هبة السيد

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دائما ما تصدر الهيئة القومية للبريد طوابع تذكارية لتخليد المناسبات التاريخية المهمة فى تاريخ مصر، ومن أبرز تلك المناسبات تأهل مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فى إيطاليا عام 1990، حيث أصدرت الهيئة طابع بريد تذكارى، وتم إصدار الطابع منذ 29 عاما بقيمة 50 قرشا وتم طبع كمية تصل إلى 60 ألف طابع ويتضمن الطابع كأس العالم وشعار البطولة.

وتعمل الهيئة القومية للبريد حاليا على تصميم طابع بريد تذكارى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 وفقا لما أكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق.

ويضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع يغطون الفترة الزمنية من 1866 م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعاً مختلفة من الطوابع مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر والعالم العربى.

 

طابع البريد

طابع البريد
 


طابع بريد

طوابع البريد

اخبار الاقتصاد

كرة القدم فى ايطاليا

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