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شاهد.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس دولة إريتريا

السبت، 08 يونيو 2019 10:44 م
شاهد.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس دولة إريتريا الرئيس السيسى وأفورقى
كتب محمد شرقاوى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقى" رئيس دولة أريتريا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الإريترى على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر واريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.

من جانبه؛ عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعرباً عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".


الرئيس السيسى

الرئيس افورقى

دولة ارتريا

قصر الاتحادية

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